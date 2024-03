Aktuelles 10.03.2024

Wien setzt wieder auf Wasserstoff-Busse

Wasserstoff statt Elektro ist die Entscheidung für viele Bus-Linien in Wien. Die Wiener Linien machen also wieder einen Schritt weg von Diesel-Bussen.

Es gab schon eine Zeit, wo die Wiener Linien Busse ohne Diesel nutzten. Zuletzt wurde wieder konventionell eingekauft und nur für die Innenstadt ein paar Elektrobusse zugekauft. Der größere Teil des Netzes mit Straßenbahnen und U-Bahnen ist ohnehin schon lange elektrifiziert betrieben und weitere Busse für diverse Linien kommen (samt langer Standzeiten für das Laden).



Jetzt aber versucht man wieder verstärkt bei Bussen Zeichen zu setzen und kauft Wasserstoff-Busse. Zehn von Toyota/Caetano gebaute Busse machen den Anfang 2025 auf der Linie 39A.

#Wiener Linien #Wasserstoff #Bus #Verkehr







