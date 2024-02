Tipp 20.02.2024

Vermietung braucht Bewilligung

Will man in einer eigenen Wohnung Vermietungen an Touristen über 90 Tage im Jahr vornehmen, braucht es eine Bewilligung der Stadt.

Fällt Ortstaxe an oder ist man selbst nicht in der Wohnung gemeldet, dann sieht die Stadt Wien für Kurzzeitvermietungen eine Pflicht zur Bewilligung vor. Die neue Regelung ist im Sommer bereits gültig, bis Juni gilt noch die alte Regelung (die ein solches Verbot bzw. Bewilligungsvorgaben noch nicht vorsieht). Betroffen ist aber weiterhin nur die touristische Vermietung, eine klassische Untervermietung an andere Bewohner ist auch für wenige Tage weiterhin möglich.



Informationen zur Vermietung (Wien)



Die Stadt hat eine Information für Vermieter vorbereitet, die formlosen Anträge bei der Baupolizei sind hier auch beschrieben. Mit ab etwa 20 Euro Gebühren ist bei dem Antrag zu rechnen, eine Ausnahmegenehmigung ist fünf Jahre gültig. Da ein Antrag einige Zeit an Bearbeitung braucht, sollte man rechtzeitig vor dem Inserieren einer Wohnung die Ausnahmeregelung holen, Bewilligungen werden auch nicht überall erteilt. Es kann daher gut sein, dass für Wohnungen gar keine Genehmigung gegeben wird.

