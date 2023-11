Tipp 31.10.2023

Wien und die Welt

Die Hauptstadt hat nicht nur Österreich, sondern die ganze westliche Welt geprägt. Welche Ideen aus Wien um die Welt gingen, zeigt ein neues Buch.

Richard Cockett hat recherchiert und ist den Ideen nachgegangen, die von Wien aus den Westen erobert haben.



How the City of Ideas Created the Modern World



'Vienna: How the City of Ideas Created the Modern World' ist in englischer Sprache verfasst und portraitiert eine eindrucksvolle und wirkungsmächtige Stadt, die ihre besten Ideen weit verbreiten konnte.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Buch #Wien







Auch interessant!

Musicals für Kinder

Neue Termine in unserer Datenbank sind speziell für Familien interessant: Musicals zu Disney-Hits stehen ...



Geschichten vom Franz

Fürs Schwärmen von der eigenen Jugend muss man vor allem eines sein: Längst erwachsen. Franz Fröstl (Joss...



Wien mit und ohne Fotoapparat erkunden

Verborgene Schätze, romantische Innenhöfe, Kurioses, Entdeckungen an alten Fassaden und neue Perspektive...



Lebensinhalt bis nach Brasilien

Gute Autoren schaffen Charaktäre, die ein spannendes Leben führen, durch die Welt reisen, Wissen und Weis...



Kleinverlage im Buchquartier

Das MQ in Wien ist vom 25. bis 26.10.2014 Austragungsort der Buchquartier-Messe. Independent-Verlage präs...