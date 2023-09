Aktuelles 29.09.2023



Kein Parkpickerl mehr in Wien

Die Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Wien basiert derzeit auf Pickerln und Parkscheinen, dazu noch die Handyparken-App. Künftig verzichtet Wien auf Parkpickerl.

Statt den Pickerln für berechtigte Anrainer und Unternehmen werden in Zukunft die Nummerntafeln der Autos fotografiert ('gescannt'). Eine OCR-Software erkennt die Buchstaben und gleicht die Erlaubnis mit einer Datenbank ab.



Ab 1. Oktober 2023 werden daher in Wien keine neuen Parkpickerl mehr ausgegeben, ab dann werden die Autos über die Kennzeichen statt die Pickerl kontrolliert. Der Vorgang, der per Smartphone stattfindet, wird bereits seit diesem Sommer erfolgreich getestet. Viel Unterschied zum bisherigen Handyparken ist ohnehin nicht gegeben, denn auch da wird die Zahlung der Parkgebühr über das Kennzeichen abgeglichen.

