Aktuelles 07.09.2023

Schanigärten: Aus Sonderregelung wird die Regel

Die bei Anwohnern verhassten Schanigärten werden nun auf das ganze Jahr ausgedehnt. Was früher nur in den Sommerferien erlaubt war, belästigt nun das ganze Jahr hindurch die Wiener.

Schanigärten, also die bewirteten Räume vor den Lokalen, sind bei den Lokalbesitzern beliebt. Sie erhalten 'praktisch gratis' weitere Flächen, die zur Bewerbung ihrer Lokale genutzt werden. Jedoch nur in den besten Lagen der Innenstadt ist eine monetäre Gegenleistung in merkbarer Größe zu leisten und nur dort ist auch die Nutzung so, dass die Flächen auch durch Gäste gerechtfertigt erscheinen. Ansonsten entzieht man der Öffentlichkeit Raum, oft auch den so engen Parkraum der Stadt. Dazu kommt Lärm, Schmutz und Belästigung in Wohngegenden.



Geduldet wurde das bisher im Sommer, wo während der Ferien der durch urlaubende Wiener vorhandene Platz für Lokale genutzt wurde. In der Pandemie hat man das Wegräumen ausbleiben lassen, die leer stehenden Schanigärten verschandelten die Straßen und blockierten die Flächen. Und genau das soll nun die Regel werden. Die Stadt Wien erlaubt Schanigärten künftig das ganze Jahr.



Die Stadt verlangt eine 'Betriebsbereitheit' der Anlagen, sie müssen also nutzbar bleiben - nicht aber genutzt werden. Also werden die Schanigärten weiterhin in der meisten Zeit nur Flächen blockieren, ohne Nutzen zu stiften. Vermutlich muss dazu auch die Beheizung der Aussenflächen im Winter gegeben sein, damit Gäste die Tische nutzen können - die Umwelt bekommt Erderwärmung so direkt und indirekt aus dem Schanigarten serviert. Als Regel wird auch gelten, dass der Betreiber seine Gäste im Zaum halten soll, was schon bisher eher schlecht als recht funktioniert hat. Anwohner klagen häufig über Lärm und Schmutz im Umfeld der Gastgärten.

