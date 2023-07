Lokales 01.07.2023

Öffis in den Ferien

Die Wiener Linien nutzen wieder die Sommermonate für Baustellen, d.h. einige Einschränkungen sind zu erwarten.

Zu verschiedenen Zeiten in den Sommermonaten sind einzelne Linien betriffen. So wird die U4 nicht zwischen Schottenring und Schwedenplatz fahren, die Ausweichroute für die U2-Baustelle übernimmt auch hier die Passagiere. Bei der U6 wird zwischen Alterlaa und Schöpfwerk gebaut, ein Bus U6R übernimmt diesen Teil der Strecke.



Die U1 wird auch erneuert, heuer ist die zweite Seite der Strecke dran. Ab Reumannplatz nach Oberlaa gibt es Pendelzüge etwa im Viertelstundentakt, in den man umsteigen muss. Das System kennt man aus dem letzten Jahr.



Bei der Währinger Straße (Straßenbahnen 40, 41, 42) wird im Juli gebaut, die Straßenbahnen werden daher umgeleitet. Auch 46er und 44er haben Ausfallzeiten, die durch 2 und 48A kompensiert werden müssen. Die Linie O fährt die Fasangasse nicht an, sondern nimmt den Weg von 18/71. Bei der Baustelle vor Hietzing sind die Linien 10 und 60 zu sperren, wo der Ersatz wohl durch die U-Bahnen erfolgen soll. Und auch für die S45 muss umgedacht weren, die zwischen Handelskai und Hernals nicht fährt.



Gravierend dürfte dabei die geballte Bautätigkeit rund um 46, 44 und 10 sein, wo größere Bereiche ohne echte Ausweichroute bleiben. Diese Baustellen betreffen sich gegenseitig, taugen dann über längere Zeit nicht als Ersatzlinien zueinander. Die Wiener Linien verweisen dabei auf das dort kostenlose Rad-System des eigenen Konzerns, was wenig überzeugend für viele Öffi-Fahrer klingt.

