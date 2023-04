Lokales 06.04.2023

Westend wird Cafe und Bar

Ein neuer Betreiber übernimmt das traditionelle Cafe neben dem Westbahnhof und eröffnet im Mai.

An der Mariahilfer Straße und gegenüber dem Bahnhof gelegen ist das Westend Cafe eigentlich optmal, die alten Hallen haben auch Flair. Das vor einem Jahr geschlossene Lokal soll nun eine neue Chance bekommen, Betreiber wird der Fashion TC-Club-Betreiber, der dort nun mit einer Kombination aus Cafe am Tag und Bar am Abend starten wird. Neben Live-Musik und Abendunterhaltung wird es auch einen großen Gastgarten im Innenhof geben.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kaffee #Cafe #Wien







Auch interessant!

Aida wird 110

Die familiengeführte Wiener Konditorei Aida begeht heuer ein besonderes Jubiläum. Vor 110 Jahren - im Jah...



Tag des Kaffees

Am 1.10. ist Tag des Kaffees, den die Wiener Kaffeehäuser schon von 28. September weg bis zum 6. Oktober ...



Cafe Eiles wieder aktiv

Nach der Sommerpause mit der Renovierung erstrahlt das Eiles am Anfang der Josefstädter Straße ganz frisc...



Kaffee in Wien - das Buch

Ein Ratgeber, der in eine der liebenswertesten Traditionen der Hauptstadt einführt, ist nun wieder neu er...



Café in Wien

...