Events 17.01.2023

Eistraum am Rathausplatz ab 19.1.2023

Der Wiener Eistraum ist wieder am Start: 8500 Quadratmeter Eisfläche steht in diesem Jahr stromsparender zur Verfügung.

Bis 5.3. gibt es die Eisfläche am Rathausplatz in Wien dieses Jahr auf wieder zwei Stockwerken. Darunter ist auch die 500m lange Route durch den Park. Für Besucher gibt es einen Verleih von Schuhen vor Ort, Kinder und Schulen können kostenlos einsteigen.



Am Gelände gibt es wieder Gastronomie und Unterhaltung für Zuseher und Pausen von der sportlichen Betätigung.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Eislaufen #Rathaus #Wien #Eistraum







Auch interessant!

Christkindlmarkt am Rathausplatz 2022

Erste Informationen sind ja bereits durchgesickert, nun gibt es Bestätigung für die Details zur Veranstal...



Sport statt Markt am Rathausplatz in Wien

Der Christkindlmarkt in Wien kann entgegen den Planungen zuletzt aufgrund der neuen Corona-Verordnung nic...



Eistraum in Wien bekommt Stockwerk

Weil die Eisfläche zu klein wurde und der Platz nicht mehr hergab, hat man für die kommende Saison 2019 e...



Eistraum Wien Rathausplatz

Der Eislaufplatz am Rathausplatz in Wien ist jedes Jahr rund um den Februar ein Highlight für Wintersport...