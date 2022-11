Lokales 26.11.2022

SPÖ geht aus Löwelstraße weg

Die Zentrale der SPÖ und der SPÖ Wien wird verlegt. Die alte Parteizentrale in der Löwelstraße bestand seit 1945.

In Kritik kam der alte Standort, weil hier immer noch der Friedenszins Anwendung findet, ein Teil der Flächen also sehr günstig von der Stadt Wien angemietet werden konnten.



Wohin die Reise der SPÖ geht ist noch nicht bekannt, man sucht noch nach einem neuen Standort in Wien.

#Wien #SPÖ #Partei







