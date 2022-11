Events 24.11.2022

Illumina in Laxenburg

Wer rund um Weihnachten die beleuchteten Gärten und Häuser bewundert, der sollte sich aktuell den Schlosspark in Laxenburg genauer ansehen, sobald es dunkel wird.

Der 'Lichtergarten' im Schlosspark nämlich beleuchtet aufmagische Art und Weise und nutzt dabei die Möglichkeiten in Laxenburg aus. Bis Ende Jänner 2023 erstrahlt der Schlosspark in einem großen Rundgang, der die Sehenswürdigkeiten abdeckt, in besonderem Licht.



Eine Million Lampen auf 3 Kilometer Fußweg, der bei Einbruch der Dunkelheit aktiviert wird. Bis 22 Uhr dauert dann jeweils das Spektakel. Kinder bis 5 zahlen keinen Eintritt, alle anderen bekommen Tickets über das Internet.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Licht #Weihnachten #Laxenburg #Schloss







