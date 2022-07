Aktuelles 19.07.2022

Infrastruktur: WLAN ist wichtig

Für fast zwei Drittel der Haushalte ist ein leistungsstarkes WLAN inzwischen so wichtig wie Strom oder auch Gas, wie eine neue Umfrage von Vodafone zeigt.

Im Auftrag des Telkos hat Researcher Kantar im Februar 2022 Haushalte in Deutschland, Spanien, Italien und Großbritannien befragt. An der Studie nahmen 4.000 Personen teil. Der Einsatz von WLAN zu Hause nimmt demnach zu. Eine Steigerung um 68 Prozent beim Arbeiten von Zuhause aus bleibt auch nach der Pandemie bestehen.



Den Ergebnissen der Umfrage nach erwartet die Hälfte der Befragten, dass die drahtlose Konnektivität jeden Winkel ihres Hauses erreicht. So sind viele europäische Haushalte im Kielwasser der weltweiten Pandemie sehr rasch zu einem permanenten Lebensstil von 'Digital-First' gewechselt, heißt es. WLAN mit hoher Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit werde heute zu Hause als unerlässlich für drahtloses Arbeiten, Unterhaltung und soziale Kontakte angesehen.



Mit europäischen Haushalten, die bis zu neun WLAN-fähige Geräte besitzen, stimmen drei Viertel der Befragten zu, dass die Bereitstellung eines zuverlässigen WLANs die wichtigste Grundvoraussetzung ist. Vier von fünf Haushalten, in denen eine Person von zu Hause aus arbeitet, bewerteten das WLAN als so wichtig wie Strom und Gas. Gleich viele Personen im Home-Office sagen, dass sie ohne WLAN überhaupt nicht arbeiten könnten. Die häusliche Nutzung von WLAN nimmt zu. 80 Prozent der Haushalte geben an, dass sie das WLAN mehr zu Hause benutzen. Die Nutzung für Videoanrufe hat in den vergangenen Jahren um 79 Prozent zugenommen. Ein sicheres WLAN ist für fast drei Viertel der Haushalte so wichtig wie das Abschließen der Haustür.

pte/red

