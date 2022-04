Aktuelles 31.03.2022

Wien Mobil Rad statt Citybikes

Ab 1. April werden die Leihräder in der Stadt neu aufgesetzt. Was bisher als Citybike mit einer Stunde kostenloser Nutzung verfügbar war, wird nun von den Wr. Linien betrieben.

Um genau zu sein: Nextbike aus Leipzig betreibt die Räder, die die Wr. Linien angeschafft haben. Bis zum Herbst werden dann 200 Stationen mit gesamt 3000 Fahrrädern in ganz Wien verfügbar sein. Nicht alle Stationen sind aber fix, es werden auch sogenannte 'virtuelle' Stationen eingerichtet.



Die neuen Stationen sind stromlos, was die Errichtung erleichtern wird. Bisher war am Standort der Citybikes mehr erforderlich. Den Start am 1. April machen 1000 Räder mit 60 Stationen, danach kann aber rasch ausgebaut werden. Für die Nutzung zahlt man 60 Cent pro 30 Minuten, einige Tickets (Jahreskarte zum Beispiel) der Wr. Linien berechtigt zur Nutzung für 30 Cent in der halben Stunde. Es gibt auch ein Jahresabo für rund 25 Euro (das Doppelte ohne Jahreskarte) zusätzlich, das die erste halbe Stunde gratis macht. Ausgeborgt wird via App (Nextbike, nicht Wien-Mobil!) und QR-Code.



Die Stadt Wien finanziert jährlich über 2 Mio. Euro zum System, im ersten Jahr sind es zum Start fast 10 Mio. mit der Umrüstung von den alten Citybikes zum neuen System. Die alten von der Gewista betriebenen Citybikes waren deutlich billiger, aber auch nicht so zahlreich vertreten. Dafür konnte man diese weitgehend kostenlos (pro Leihe eine Stunde) nutzen.

