Lokales 27.03.2022

Buschenschanken in Wien länger offen

In Krisenzeiten unterstützt die Stadt ihre Winzer, heißt es aus dem Rathaus. Die Betriebe (die Stadt selbst ist ja auch aktiv) werden durch längere Öffnungszeiten gefördert.

Es gibt also auch 2022 wieder offene Weingärten über die normalen gesetzlichen Möglichkeiten hinaus. Statt von Freitag bis Sonntag öffnen zu können dürfen die Buschenschanken in Wien wieder die ganze Woche hindurch bewirten. Die Sonderregelung gilt von April bis Oktober.



Beschränkt hingegen ist das Angebot im Weingarten, es sind nur eigene Getränke und kalte Mahlzeiten erlaubt. Man will hier ein saisonales und regionales Angebot erlauben.

