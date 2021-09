Aktuelles 16.09.2021

Schanigärten in den Winter verlängert

Wien erlaubt wieder, die Schanigärten der Lokale zu verlängern. Wer im Sommer einen Gastgarten auf der Straße hatte, darf diesen zumindest bis in den Februar hin weiter nutzen.

Ein großes Ärgernis aus dem letzten Corona-Winter geht weiter: Gastgärten, die eigentlich nur in den Ferienmonaten im Sommer die öffentlichen Flächen besetzen dürften, wurden in den Winter hinein stehen gelassen. Sie blockierten zumeist, da nicht genutzt oder gar nicht geöffnet, öffentliche Flächen. Und wenn sie doch verwendet wurden, waren die klimafeindlichen Freiluftheitzungen aktiv.



Für Wirten, die im Sommer die Straßen blockieren durften, ist das Stehenlassen der Anlagen im Winter legal. Diese als kostenlose Werbeflächen ungenutzt auf der Straße zu lassen, ist mit der Regelung in Wien erlaubt - zum Ärger aller anderen.



Warum nicht zumindest ein Bespielen der Flächen zur Erlaubnis erforderlich gemacht wurde, um die vielen leer stehenden Schanigärten von der Straße zu verbannen, ist hinterfragenswert. Die ungleiche Förderung jener, die ein Straßenstück nutzen dürfen, gegenüber den anderen Lokalen genauso. Ganz abgesehen vom Effekt für die Umwelt, sobald die Heizungen eingeschaltet werden.

