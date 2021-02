Lokales 13.02.2021

Neue Kosten für Taxi und Uber

Fahrtendienste und Taxis bekommen eine einheitliche Preisliste. Und diese Tarife wurden nun fixiert.

Ein Grundtarif orientiert sich an Ort des Fahrt-Starts und Zeit. Am Tag auf Straße und Standplatz gebucht werden 3,40 Euro fällig, in der Nacht startet die Fahrt mit 3,80 Euro weniger im Geldbörserl. Bis 5 Kilometer werden je 80 Cent fällig, darüber kommen je 50 Cent dazu. Standzeiten kosten pro Minute ebenfalls 50 Cent, Zuschläge sind machbar.



Fahrten, die man vorbestellt, sind mit +/- 20% von den fixierten Kosten abweichbar. Das Fahrtende muss dafür nicht mehr der Ausgangspunkt (Mietwagen-Art) sein. Ab 2025 müssen Taxis hingegen als Elektroautos zugelassen werden.



Nach der Umsetzung im Rathaus wird nun ein Jahr Beobachtung auf der Straße stattfinden. Die neue Rathausregierung will die Effekte der neuen Ordnung ansehen und bei Bedarf weiter eingreifen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Taxi #Uber #Mietwagen #Wien #Kosten #Preise #Tarife #Preisliste







Auch interessant!

Car-Sharing von Wiener Linien

Seit Novemberstart sind WienMobil-Autos in der Stadt zu finden. Das Carsharing der Wiener Linien geht nun...



Studie zur Mobilität

Die Österreicherinnen und Österreicher fahren oft mit dem Auto, nutzen es aber anders als früher. Knapp d...



Snowden im Taxi zum Flughafen

Wien als Austragungsort internationaler Diplomatie: Da landen Präsidentenmaschinen, stehen die Führer von...



Höhere Taxi-Kosten

Wien bekommt neue verordnete Taxi-Grundgebühren. Die rot-schwarze Rathauskoalition fixierte neue Teuerung...