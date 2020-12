Aktuelles 01.12.2020

Gurkerl mag in Wien liefern

Wer die Werbung in der Post verfolgt hat, wird vielleicht den neuen Lebensmitterlzusteller 'Gurkerl' entdeckt haben. Dahinter verbirgt sich ein tschechischer Anbieter, der nun auch Wien und München beliefern will.

Ab 3.12. geht es unter gurkerl.at los, über 100 Mitarbeiter sollen von Liesing aus den Raum Wien beliefern. 5000 Quadratmeter Lager wurde eingerichtet, um das umfassende Sortiment von 7500 Produkten aufzunehmen. Eine Lieferung durch eigene Mitarbeiter wird in drei Stunden ermöglicht.



Damit ist Gurkerl ein Mitbewerber zu Billa und Interspar, die mit Lebensmittellieferung im Raum bereits aktiv sind. Die will Gurkerl bereits in einem Jahr überflügelt haben, man strebt sogar Gewinne in einigen Jahren aus dem Projekt an - was bisher keinem Zusteller gelungen ist. Prag ist mit 300 Mio. Umsatz als rohlik.cz, Budapest mit 30 Mio. als kifli.hu das Vorbild für Wien - dort bedeutet der Name 'Kipferl'. München startet unter dem Namen 'knuspr.de'.

