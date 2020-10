Lokales 29.10.2020

Banken-Zentralen neu belegt

In Wien waren zwei bekannte Adressen für Zentralen heimischer Banken. Die ehemalige Bank Austria auf der einen Seite des Rings und die Volksbank etwas weiter draußen auf der anderen Seite haben nun neue Mieter.

Die Universität Wien und die Bundesimmobiliengesellschaft eröffnen einen neuen Standort in der Kolingasse in Wien Alsergrund. Die Bundesimmobiliengesellschaft adaptierte die ehemalige Zentrale der Volksbank als Unistandort mit 15.000 m2. Der Universität Wien ermöglicht dieser Standort neue Schwerpunktsetzungen in Forschung und Lehre.



Direkt am Ring im Weißen Haus war die Zentrale der Bank Austria, bevor diese abgesiedelt war. Am Schottentor sind nun aber auch neue Mieter der fast 25.000 m2 dort gemeldet worden. Über den neuen Haupteingang auf Ring-Seite erreicht man dann McFit/John Reed Fitness, den hippen und vom Hauptbahnhof bekannten Coworking-Space 'Spaces' und das Online-Unternehmen Xing auf über 5000 Quadratmeter im Dachbereich. Xing betreibt hierzulande ja Kununu und Prescreen, die nun an einen Standort zusammengezogen werden. Dazu kommt noch ein Interspar samt Gastro.

