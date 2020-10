Aktuelles 08.10.2020

Was bedeutet der Strich _ bei der U-Bahn-Anzeige?

Ein kleiner Unterstrich vor der Minutenanzeige der U-Bahn verwirrt derzeit einige Wiener, die einen Fehler der Anzeige vermuten - so wie bei dem Kauderwelsch zuletzt, den man zu sehen bekam. Doch der Strich macht Sinn.

Die U-Bahn-Waggons, die als sogenannte V-Einheiten unterwegs sind, besitzen eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Die Rampe fährt in der Station automatisch aus und nimmt dem Abstand vom Bahnsteig zum Zug den Schrecken.



Die Anzeige mit dem '_' vor der Minutenangabe kennzeichnet solche V-Züge mit Rampe und hilft, die Öffis in Wien barrierefrei benutzen zu können. Laut Bizeps werden schon bald alle Anzeigen diese Kennzeichnung tragen.





#Barrierefrei #Wien #U-Bahn #Verkehr







