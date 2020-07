Aktuelles 10.07.2020

Citybikes in Wien am Ende

Die Hälfte der Stationen werden abgebaut, die Stadt übernimmt keine Finanzierung mehr für das System an Leihrädern.

Die aus der ersten Ausbaustufe stammenden Leihstationen innerhalb des Gürtels werden geschlossen, es fehlt an 1,1 Mio. Euro, die die Gewista nicht tragen will. Die Stadt Wien jedoch finanziert nur die zweite Ausbaustufe außerhalb des Gürtels. Ohne die Innenstadt-Stationen werden allerdings auch die verbleibenden Fahrräder in den Außenbezirken wenig attraktiv sein - man darf annehmen, dass das System Citybike in Wien damit eigentlich vor dem Aus steht.



Die Stadt verliert einen Anbieter an Mobilität, gewinnt allerdings wieder Platz in der Stadt - und auch Sicherheit auf der Straße, denn die Benutzer von Leih-Geräten sind als nicht besonders sattelfest bekannt. Nachdem nun alle Verleihräder aus der Stadt verschwinden (die chinesischen Startups haben ja bereits aufgegeben), verbleiben nun nur noch eScooter als Störelement in der Stadt. Die nächste Stadtregierung wird jedoch über ein Ausschreibeverfahren festlegen, welche privaten Anbieter mit Leih-Rädern, -Scootern oder -Rädern mit dem Segen des Rathauses aktiv werden dürfen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Fahrrad #Wien #Scooter







Auch interessant!

Sonnenstrahlen motivieren zu sportlichen Aktivitäten

Auch wenn er dieses Jahr immer wieder gänzlich ins Wasser zu fallen scheint, so ist der Sommer doch noch ...



Citybike Terminal bei Staatsoper eröffnet

Bei der Staatsoper hat nun das 31. Citybike Terminal eröffnet. Insgesamt stehen jetzt in Wien 570 gratis ...



10 neue Citybike-Stationen

Seit 17. April hat Citybike Wien zehn neue Stationen in den Bezirken 1, 3, 5, 7, 9, 15, 16 und 17 in Betr...



Gewista neuer Betreiber des Viennabike

Gewista ist der neue Betreiber der Gratisstadträder mit dem Namen „Vienna Citybike“. Das Proj...