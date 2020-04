Aktuelles 15.04.2020

Kurzparken ab 24.4., Wahl am 11.10.

Während der Bund den Sport im Freien für einige Sportarten ab Mai wieder frei gibt, startet in Wien die Bewirtschaftung der Parkplätze wieder am 24. April. Und die Wahl bleibt im Oktober, wenn nichts dazwischen kommt.

Es müsse triftige Gründe geben, wenn die Wahl am 11.10. nicht stattfinden soll. Der Wahltermin in Wien steht damit im Herbst fest. Früher schon wird bei den Autofahrern wieder kassiert: Die ausgesetzten Kurzparkreglungen werden am 24.4. wieder eingesetzt.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Wahl #Kurzparken #Wien







Auch interessant!

Kirche: Ostern online

Karfreitag und Ostersonntag sind wesentliche Gottesdienste für Gläubige. Doch in Corona-Zeiten sind diese...



Donauinselfest 2020 im September

Das große Festival auf der Donauinsel in Wien muss heuer in den September verschoben werden. Auch hier is...



Wiener Märkte liefern nach Hause

Als Service in der Corona-Zeit liefern die Marktstandler der Märkte in Wien in vielen Bezirken bis nach H...



Kurzparkzonen durch Corona aufgehoben

Wien und die meisten Städte in Österreich haben für die Zeit der Einschränkungen durch den Corona-Virus d...