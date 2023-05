Events 25.05.2023

Donauinselfest 2023

Nun sind Details zum kommenden Donauinselfestes fixiert, das größte kostenlose Festival Europas kann sich sehen lassen.

Auch wenn der Blick auf große frühere Festivals vielleicht etwas wehmütig stimmt - da waren noch mehr Bühnen und größere Stars in Wien - so kann sich die 40. Ausgabe des Donauinselfestes trotzdem sehen lassen. Beispiele:



Bonnie Tyler

Silbermond

Bosshoss

Michael Patrick Kelly ('Family')

RAF Camora

The Iron Maidens

Jazz Gitti

Münchener Freiheit

Spider Murphy Gang

H-Blockx



Download Gesamtprogramm



Wie üblich gibt es an den drei Tagen des Donauinselfestes auch Kulinarisches und tagsüber auch sportliche Möglichkeiten. Ansprechen will man alle, das umfangreiche Programm sollte das auch möglich machen.



Die Teuerung macht auch das Festival kostspieliger, von den 6 Mio. Kosten in diesem Jahr stemmt die Stadt ein Drittel. Vom 23. bis 25.6.2023 bekommen die Wiener dafür etwas Besonderes geboten, das ist nun sicher.

