Aktuelles 28.02.2023

Ende der Maskenpflicht in Wien

Mit März ändern sich die Regeln hinsichtlich der Corona-Prävention in öffentlichen Verkehrsmitteln und Apotheken in Wien.

Die Testpflicht im Bereich der Gesundheit ist dann genauso Vergangenheit wie die Maskenpflicht in den Öffis. Durch sinkende Bedeutung der Belastung mit Corona im Gesundheitswesen geht Wien den Weg des Bundes und schafft die Maßnahmen ab. Michael Ludwig betont am Ende der Verordnungen, dass der 'Wiener Weg' sehr erfolgreich war und dankt den Wienern, dass man hier so konsequent gemeinsam gegen die Krise gearbeitet hat.

#Corona #Wien







