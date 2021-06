Lokales 16.06.2021

Steinway in Wien

Meisterhafte Handwerkskunst und die Leidenschaft für Musik prägen Steinway & Sons seit über 165 Jahren.

Der Schritt des Unternehmens, die Distribution in Österreich selbst zu übernehmen, zeigt, wie bedeutsam Österreich als Wiege der klassischen Musik für Steinway & Sons ist. Nach über 25 Jahren guter Zusammenarbeit zog sich der bisherige Importeur zurück und Steinway entschied sich, die Präsenz in Österreich in Eigenregie aktiv zu verstärken. Steinway & Sons ist bereits in Großbritannien, Deutschland und Frankreich mit eigenen Showrooms vertreten.



Clément Caseau, Geschäftsführer der Steinway Austria GmbH, erläutert: 'Eines unserer wichtigsten strategischen Ziele ist es, in jeder großen Kulturhauptstadt der Welt einen Flagship Store zu haben. Und da Wien hier ohne Zweifel eine Spitzenposition einnimmt, hat das Geschäft am Opernring für uns eine sehr hohe Priorität. Wir freuen uns, nun auch Österreich als viertes europäisches Land eigenständig zu steuern.'

pte/red

